27 kurşunla şehit edilmişlerdi! Şehit abla ve kardeşinin mezarları onarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 25 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından 27 kurşunla şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik'in mezarları onarıldı. Şehit kardeşlerin şehit edildikleri tepeye Türk Bayraklarıyla yürüyen akrabaları ile çocukluk arkadaşları, terör örgütüne 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

Bölücü terör örgütü PKK, 25 yıl önce Batman'ın Sason ilçesinde gerçekleştirdiği kanlı eylemi sonucu 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik'i hayattan kopardı. 27 kurşunla kardeşleri şehit eden teröristlere duyulan öfke dinmiyor. Abla ve kardeşi, akrabaları ile arkadaşları tarafından şehit edildikleri tepede mezarları onarıldıktan sonra mezarları başında anıldı. Şehit abla ve kardeşini anan çocukluk arkadaşları ellerinde Türk Bayraklarıyla terör örgütü lehine 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

"30 YILDIR TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Batman Şehit Gazi Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan ve Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Kur'an-ı Kerim okutarak dua etti. Şehitlikte düzenlenen programda kısa bir konuşma yapan şehitlerin kardeşi Mutalip Çelik, 30 yıldır terörle mücadele içinde olduklarını ifade ederek, "Köy nöbetinde olan ağabeylerime yemek götürmeye çalışan iki kardeşim teröristler tarafından hunharca şehit edilmiştir. 30 yıldır bizde terörle mücadele ediyoruz. Çünkü bu dava hak ile batılın davasıdır. Bu dava uğruna canlarını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.