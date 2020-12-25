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30 milyonluk siber vurgun

Şirket sistemlerini siber saldırılarla etkisiz hale getirip sistemin tekrar aktif edilmesi karşılığı para talep eden çete, 3 aylık teknik takiple çökertildi. 13 kişi tutuklandı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
30 milyonluk siber vurgun
Bir çetenin, uluslararası piyasalarda online borsa ve forex işlemi gören platformlarda faaliyet gösteren bazı şirketlere siber saldırı gerçekleştirdiği, sistemlerini çökertip tekrar aktif hale getirilmesi karşılığı para talep ettiği belirlendi.



GİZLİ BÖLMELER...
Harekete geçen emniyet güçleri, 3 aylık teknik ve fiziki takiple Suriye uyruklu A.N.E.A. liderliğindeki örgüt üyelerinin kullandığı adresleri belirledi. İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 19 adres basıldı. Çelik kasa, gizli bölme ve diğer alanlardaki aramalarda 1 milyon 850 bin euro, 1 milyon 200 bin dolar olmak üzere 30 milyon TL değerinde para, 31 altın bilezik, 7 altın bileklik, 6 altın kolye, 1 para sayım makinesi, 3 tablet bilgisayar, 22 cep telefonu, 10 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar, 10 hard disk, 11 flash bellek, 1 kayıt cihazı ve 250 GSM hattı ele geçirilirken, tamamı yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı. Suriye uyruklu örgüt lideri A.N.E.A. ve gözaltına alınan 12 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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30 milyonluk siber vurgun
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