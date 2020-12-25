65 yaş üstü için hijyen seti

Tuzla Belediyesi, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gidilerek temizlik seti dağıtımına başlandı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda hazırlanan temizlik setleri, vatandaşların evlerine gidilerek kapıdan teslim ediliyor.

Hijyen kitlerini evlere dağıtan Meral Özdemir "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu olarak bugüne kadar her ay yaşlılarımızı ziyaret ediyorduk. Koronavirüs nedeniyle bu ziyaretlerimizi bu dönem gerçekleştiremedik. Düşündük ki onlar dışarıya çıkamıyorlar, marketlere alışverişe gidermiyorlar. Bizim de koronavirüs nedeniyle en ihtiyaç duyduğumuz konu şu anda hijyen, maske ve mesafedir. Bu yüzden biz de bir proje geliştirdik. Onlara hijyen paketi veriyoruz. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızı bu vesile ile ziyaret etmiş oluyoruz" dedi.



'BİZİ DÜŞÜNMELERİ MUTLU EDİYOR'



Temizlik seti alan Nazime Çalışkan, "Hepsi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Getirene de çok teşekkür ederim. Yollayana da çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Benden de Başkana çok selam söyleyin. Yine onun arkasındayız. İnşallah ayrılamayız. O bizim sevgilimiz" dedi. Kendilerini düşündükleri içi mutlu olduğunu belirten 66 yaşındaki Ramazan Doğan," Böyle bir günde bizi düşünmeleri süper hissettim. Yanımda olduğunuzu hissettim. Belediye Başkanıma da çok selamımı söyleyin" diye konuştu.