65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabiliyor?

Türkiye'de son dönemde artan vaka sayıları yeni tedbirleri ve yasakları da beraberinde getirdi. Bu yasaklar arasında en dikkat çekeni ise sokağa çıkma yasağı uygulaması oldu. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı gündemdeki yerini korurken sokağa çıkma yasağı saatleri ile genelge detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu noktada sokağa çıkma yasağı saatleri 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için değişkenlik gösteriyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamıyor ve sadece belirlenen saatlerde dışarı çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabiliyor? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Corana virüs tedbirleri en üst seviyede devam ederken 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yaşlıların hafta içi 3 saatlik zaman dilimi dışında dışarı çıkmaları yasaklandı.