796 konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sosyal medyada üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Usta yaptığı açıklamada Sarıgöl Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün tamamladığını belirtti. Usta yaptığı açıklamada, "Sarıgöl'deki konutların 12B olarak tanımlanan bölgenin tamamlandığını, inşallah 30 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'da Belediye Kültür Merkezi'nde kuraların çekileceğini duyurmuş olalım. Bu da Sarıgöl Konutları için müjdemiz olsun. Kentsel dönüşüm Türkiye'de ilk start aldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk temelini attığı projeydi. Biz de çok heyecan duyuyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

'BAĞLARBAŞI PROJEMİZİ GELECEK YIL TESLİM EDECEĞİZ'

Başkan Usta ayrıca, "Bağlarbaşı 7B biraz meşakkatli başladı. Sonra TOKİ ile proje değişikliğine gitmek suretiyle sadece hak sahipleri sayısı kadar konut yapıyoruz. Aslında onların lehine bir süreç şu anda devam ediyor. Çünkü finalde çok katlı olacaktı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik Bakanımızın bize desteğiyle sadece orada hak sahipleri sayısı kadar konuta indirgemek suretiyle güzel bir proje meydana geldi. Çok hızlı gidiyor. İnşallah önümüzdeki yıl hem dairelerin bitmiş olmasını hem de kuraların çekilerek sizlere teslim edilmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

YILDIZTABYA'DA HAK SAHİPLERİ EVLERİNE 2021 YILINDA KAVUŞACAK

Yıldıztabya Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgiler veren Usta: "Pandemi sürecine rağmen hız kesmeden bu çalışmaya devam ettirdik. Rekor denecek bir zamanda, çok kısa süre sonra bu çalışmayı bitmiş ve kuraları çekilmiş olarak sizlere teslim etmeyi ümit ediyoruz. Burada sadece 245 vatandaşımıza konut verebileceğiz. Ama bu projenin 2. ve 3. etapları da var. İnşallah 2021 yılında da 2. etabın ihalesini yapmak suretiyle geriye kalan vatandaşlarımızı da en kısa zamanda hak sahibi yapmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Usta ayrıca depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan 100. Yıl Okulu yerine yeni bir okul yapılacağının müjdesini verdi. Başkan Usta Küçükköy'de de caminin arkasındaki mekana, gençlik merkezi ve kütüphane yapılacağını duyurdu.

İBB PROJEYİ İPTAL ETTİ

Karadeniz Mahallesi pazar yeri ile ilgili soruyu yanıtlayan Usta, "Pazar yerindeki sorunları disipline etmek için uzun vadeli bir planlama yapmıştık. O çalışma kapsamında bölgeye ve ilçemize hizmet edecek çok uzun vadeli ve çok fonksiyonlu bir projeydi. Altında otopark, pazar yeri, spor alanları üstünde stadyum, meydan ve pazar yerini kapsayacak çok büyük bir yatırım içeren bir çalışmaydı. Bu çalışmada projeler bitti, ihale hazırlıkları da tamamlandı. Seçimden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeyi iptal etti. Ancak biz 2021 yılında başlarında bu pazar yerini tamamlamak suretiyle, Karadeniz Mahallesi'nin kronik vakti haline gelmiş bu sorunu da çözmüş olacağız" dedi.