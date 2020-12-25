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'da 3 arkadaş şakalaşırken birbirine girdi: 1 yaralı

'da yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. 3 arkadaş, kendi aralarında şakalaşırken bir anda kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada Ahmet D. isimli genç bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili Batuhan B. ve Atilla B., gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:44 Son Güncelleme: 25.12.2020 17:50 ABONE OL
Adıyaman'da 3 arkadaş şakalaşırken birbirine girdi: 1 yaralı

Duyanların şaşkına döndüğü olay, Adıyaman'ın Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Ahmet D., Batuhan B. ve Atilla B., iddiaya göre, birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada şaka nedeniyle 3 arkadaş arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞLARDAN BİRİ BIÇAKLANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet D., kimin kullandığı henüz belirlenemeyen bıçakla bacağından yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ahmet D.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ahmet D.'nin tedavisine başlanırken, polis ekipleri de olaya karışan Batuhan B. ile Atilla B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Adıyaman'da 3 arkadaş şakalaşırken birbirine girdi: 1 yaralı
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