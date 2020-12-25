Adıyaman'da 3 arkadaş şakalaşırken birbirine girdi: 1 yaralı

Duyanların şaşkına döndüğü olay, Adıyaman'ın Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Ahmet D., Batuhan B. ve Atilla B., iddiaya göre, birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada şaka nedeniyle 3 arkadaş arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞLARDAN BİRİ BIÇAKLANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet D., kimin kullandığı henüz belirlenemeyen bıçakla bacağından yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ahmet D.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ahmet D.'nin tedavisine başlanırken, polis ekipleri de olaya karışan Batuhan B. ile Atilla B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.