Ak Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu koronavirüse yakalandı. Kovid 19 belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı test pozitif çıkan Şaban Çopuroğlu, evinde kendini izole etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Çopuroğlu'nun koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Koronavirüs testi pozitif çıkan AK Parti İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.