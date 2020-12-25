AK Partili kadınlar sağlık çalışanlarına ev yemekleri ikram etti

Şanlıurfa AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sağlık çalışanları için harekete geçti.

Başkanla birlikte üyeler, kendi imkânlarıyla sağlıkçılar için ev yemekleri hazırladı. Hazırlanan yemekler Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılara ikram edildi.

Başkanı Demet Saatçi Güven ve üyeler sağlık çalışanlarına karanfil vererek destek verdiler.

Şanlıurfa AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Harran Üniversitesi Araştırma Hastanemizi ziyaret ederek koronavirüsle mücadelede en büyük görevi üstlenen sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek karanfil hediye ettik.