Aldığı ilk bursu İyilik Derneği’ne bağışladı

Adıyaman Fatih İmam-Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Azra Yalçın 2020 yılı bursluluk sınavında başarılı olarak burs almaya hak kazandı. Azra, devletin verdiği bursun ilk ödemesini yardım faaliyetlerinde değerlendirilmesi adına Adıyaman İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Derneği) Adıyaman temsilciliğine bağışladı.

BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI

Yapılan hareketin kendilerini çok duygulandırdığını belirten İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adıyaman temsilciliği gönüllüsü Yakup Ekinci "Bu yaştaki bir çocuğun böyle bir bağışta bulunması bizleri çok mutlu etti, duygulandırdı. Küçük Azra'nın bu yaşta bu yüreğe sahip olmasının ülkemizin geleceği adına bir güzellik olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de yine bir çocuğumuz ilk bursunu derneğimize bağışlamıştı bu tür durumlar bize gençliğimiz ve geleceğimiz adına güzel umutlar veriyor. Bu yaştaki bir çocuk normalde ilk bursuyla tablet, oyuncak, elbise veya farklı bir şeyler alma hayalleri kurarken Azra gibi çocuklarımız İyilik, paylaşma, yardımlaşma, yardıma muhtaç insanlara bir nebze katkı sunmak adına bir hayal kuruyor ve bu hayali gerçekleştiriyor. Gerek böyle bir düşünce gerekse böyle çocuklar yetiştiren ailelerin varlığına şahit olmak bizim için çok ama çok güzel bir duygu gerçekten. Biz de kendisi küçük yüreği büyük Azra'nın bu güzel ve erdemli davranışına uygun bir şekilde emanetini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gayret edeceğiz. Küçük Azra da uygun görürse bu bağışını yetim ve muhtaçlara kışlık yardımı olarak değerlendireceğiz. Bunu da Azra'yla birlikte gerçekleşmeyi arzu ediyoruz." dedi.

ÖRNEK OLMASINI ÜMİT EDİYORUM

Küçük Azra'nın yapmış olduğu güzel hareketin ailelere ve çocuklara örnek olmasını ümit ettiklerini belirten Ekici; "Bu duygu ve düşüncede çocuklar yetiştirmek hem huzur hem de cennet vesilesidir. Sadece kendini düşünen, başkasına hayrı olmayan çocuklar zamanı geldiğinde anne-babalarına, kardeşlerine ve ülkelerine karşı da bencil olurlar ancak; başkasını düşünmeyi, başkasına yardım etmeyi öğrenen çocuklar yeri geldiğinde anne-babalarına, kardeşlerine ve ülkelerine karşı insani ve İslami görevlerinin bilincinde hareket ederek bireysel ve toplumsal huzura katkı sunarlar. Bu da bizim anne-baba ve toplumun bir bireyi olarak hedeflediğimiz ideal bir erdemdir. Bu vesileyle Azra'mıza ve ailesine teşekkür ediyor iyi ki varsınız diyorum". Şeklinde konuştu

KÜÇÜK DE OLSA KATKI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Sadaka vermenin sünnet olduğunu ifade eden Azra Yalçın; "Kendi kendime şayet bana burs çıkarsa ilk bursumu bağışlayacağım diye bir düşüncem olmuştu. Kısmet oldu burs almaya hak kazandım içimdeki düşüncemi gerçekleştirmek adına aldığım ilk bursumu en iyi şekilde kullanılması ümidiyle İyilik Derneğine bağışladım. Bağışımın yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine küçük de olsa bir katkı olmasını temenni ediyorum" dedi.