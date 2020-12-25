Aloe vera çiçeği bakımında önemli tüyolar - Aloe vera bitkisi ne zaman çiçek açar?

Aloe vera bitkisi ile evinizde mucizevi etkilere tanık olabilirsiniz. Bakımı oldukça kolay olsa da aloe vera jeli ile birkaç tüyo öğrenmenizde fayda var. Bitkinin sulaması, toprak ve saksı seçimi oldukça önemlidir. Tabi bir de güneş ile olan ilişkisi bitkinin daha güçlü ve hızlı büyümesini sağlar. Doğru bakımı yapılan aloe vera bitkisi düzenli olarak büyüyerek jel dolu yeni yapraklar verecektir. Bu yaprakların içindeki jel sayesinde cilt sorunları ile savaşabilir, daha sağlıklı ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz. Ayrıca aloe vera ciltteki yaralarda olduğu gibi midede oluşan yaralar için de etkilidir. Aloe veranın faydaları bununla da bitmez. Peki aloe veranın en önemli faydaları nelerdir? Aloe vera bakımı nasıl yapılır? Aloe vera çiçek açar mı?
ALOE VERA ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?
Aloe vera bitkisi görünümü ile kaktüs türlerine benzetilir. Dolgun uzun yeşil yapraklarının içi jel doludur. Tek yeşil tonu olabileceği gibi beyaz benekli yeşil yaprakları da olabilir. Yaprakları gövdesinden uçlarına doğru daralır. Uçları sivri ve kapalıdır. Bıçak ucunu anımsatan bu görüntü ona dekoratif bir görünüm de kazandırır. Yapraklarının rengi oldukça canlıdır. Aloe vera bitkisi direkt olmamak şartıyla güneşli havaları sever. Toprak seçimi yaparken humuslu ve nefes alan topraklar seçilmelidir. Ayrıca toprak kontrolü yapılarak sulanmalıdır. Ortalama haftada bir suya ihtiyaç duyan aloe veranın bulunduğu mevsim koşullarına göre sulama sıklığı değişir. Bu nedenle toprağının kuru olmasını bekleyip su verebilirsiniz. Böylece bulunduğunuz bölgeye göre bitkinin kaç günde bir suya ihtiyacı olduğunu da anlamış olursunuz.
ALOE VERA BAKIMINDA ÖNEMLİ TÜYOLAR
ALOE VERA BİTKİSİ NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?
Aloe vera bitkisinde çiçeklenme bakıldığı ortamında sıcaklığına göre değişiklik gösterir. Ama genellikle ilkbahar aylarında çiçeklenir.
ALOE VERANIN FAYDALARI NELERDİR?
Aloe veranın birçok faydası bulunur. Aloe veranın başlıca faydaları şunlardır;