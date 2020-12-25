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Aranan 66 kişi koronaya takıldı

Koronavirüs salgınının, yayılmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen günlük denetimler aralıksız devam ediyor. genelinde, Perşembe günü bu kapsamda yapılan uygulamalarda 272 kişiye idari ceza uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:33 ABONE OL
Aranan 66 kişi koronaya takıldı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. Perşembe günü Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda bin186 iş yeri denetlenirken 17 bin 226 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde, karantina ihlali yapan 4 kişiye, maske takma kuralına uymayan 117 kişi ve 1 iş yerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 13 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 42 kişiye ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 87 kişiye idari para cezası kesildi. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişi ile ve 1 işyerine ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 işyerine olmak üzere toplamda 272 idari para cezası kesildi. Yine uygulamalarda yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.

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Aranan 66 kişi koronaya takıldı
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