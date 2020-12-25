Asgari ücret son toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Komisyonu 4. Toplantısı ne zaman, tarih belli mi?

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı dün gerçekleşti. 3.5 saate civarı süren toplantıda TÜİK 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerisinde bulundu. Bu noktada gözler, son yapılacak olan asgari ücret toplantısına çevrildi. 4. ve son komisyon toplantısı ile birlikte asgari ücret netlik kazanacak. Peki, Asgari ücret son toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Komisyonu 4. Toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek, tarih belli mi? İşte detaylar;
Yedi milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında son viraja giriliyor. Asgari ücret zammı yapılacak son toplantı ile belli olacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
TÜİK'İN HESAPLAMASI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.
Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
SON TOPLANTI NE ZAMAN?
Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.
Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak. Toplantının kesin tarihi ve saati netleştiğinde haberimizde olacak.