Bağcılar’da 4 bin 333 bina dezenfekte edildi

Bağcılar Belediyesi, Kovid-19 pandemisi ile mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Pandemiyle mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan dezenfeksiyon çalışmalarına ise özel bir titizlik gösteriliyor. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 37 personelin görev aldığı 5'i gündüz 3'ü gece olmak üzere 8 ekip oluşturuldu. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan özel kıyafetli 'korona timi' 745 bin nüfusuyla İstanbul'un en büyük üçüncü ilçesi olan Bağcılar'ı mikroplardan arındırmaya başladı. Sokaklar 8 tanker ve 1 su jeti ile yıkanırken binalar da Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, mikroorganizmalara karşı çok etkili, insana ve hayvana zarar vermeyen ilaçla dezenfekte edildi.





İLAÇLAMAYA OKULLARDAN BAŞLANDI



Korona timinin ilk dezenfekte ettiği yer o dönemler açık olan okullar oldu. Eğitim yuvalarını sırasıyla kamu kurumları, ibadethaneler, toplu ulaşım araçları, esnaf ve park gibi ortak kullanım alanları takip etti. 10 aylık pandemi sürecinde yapılan çalışmalarda devlet hastaneleri, emniyet müdürlüğüne ait binalar, kaymakamlık, müftülük, sağlık müdürlüğü, 47 Aile Sağlığı Merkezi, 14 devlet bankasının da aralarında bulunduğu kamu kurumları, 82 Cami, 2 Cemevi, 13 noter, kapalı pazar alanları, 199 eczane, 13 taksi durağı, 22 muhtarlık, 729 kuaför salonu, 163 parktaki çocuk oyun grupları, spor aletleri, 107 hizmet aracı, 6 otobüs, 13 minibüs, 21 kamyonet, 36 çöp aracı, 163 parktaki çocuk oyun grupları, spor aletleri ve benzeri birçok nokta dezenfekte edildi.





DEZENFEKTAN ARAÇLARIYLA DİP KÖŞE TEMİZLİK



Bağcılar'daki 2 bin 758 sokak ayda en az 2 defa olmak üzere dezenfektanlı su ile yıkanırken, 2 mikronsis dezenfeksiyon aracıyla da arındırma işlemi yapılıyor. 3 bin 500 çöp konteyneri de belirli periyotlarla toplanıp ardından temizleniyor. Öte yandan vatandaşların sağlığı için, salgın vakalarının görüldüğü yerleşkeler de temizleniyor. Şimdiye kadar Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin ikamet ettiği 4 bin 333 binanın ortak kullanım alanları, asansör, bina girişleri, kapı zilleri, merdiven boşlukları ve korkulukları günlük ilaçlandı.



VİRÜSLERİN YAŞAM ALANINI DARALTTIK



Vakaların Türkiye'de görülmeye başladığı tarihten öncesinde yoğun bir çalışma içine girdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ekiplerimiz tüm dünyayı vuran virüsün ilçemizde yaşam alanını daraltmak için özverili bir şekilde çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Hemşehrilerimizin de duyarlılığı ile inşallah hem ilçe hem de ülke olarak bu musibetten kurtulacağız." dedi. Korona timi, sağlıklı ve güvenli bir yaşam için dezenfeksiyon çalışmalarına salgın bitene kadar devam edecek.