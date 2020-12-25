Bakan Kurum: “Yeni eserlerimizin temellerini atıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin propramı için Kocaeli'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir süre önce yıkılan eski İsmetpaşa Stadının bulunduğu alana yapılacak olan Derince Millet Bahçesi inşaatına giderek burada fidan dikim törenine katıldı. Fidan dikme törenine Bakan Kurum'un yanı sıra TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti Derince ilçe Başkanı Koray Merdan ve kent protokolü katıldı.

"YENİ ESERLERİMİZİN TEMELİNİ ATIYORUZ"

Programın açılış konuşmasını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün gerçekleştirdi. Alanın daha önce spor alanı olduğunu ifade eden Aygün, alanın millet bahçesi olarak değerlendirilmesinin öneminden bahsetti. Aygün konuşmasının devamında Derince'ye tahsis edilen Pazar alanları için Bakan Kuruma teşekkür etti. Aygün'ün ardından kürsüye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek konuşmasına başlayan Baka Kurum, "Yeni dönemde ülkemiz icraatlarında çok daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçirmektedir. Hayta geçirdiğimiz her projede en önemli yol haritamız Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şehircilik manifestoydu. Yatay mimari anlayışını mümkün kılan yeni bir ihya ve inşa dönemine girdik. 81 ilimizin her birini ziyaret ediyor ve yeni eserlerimizin temellerini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DERİNCELİ KARDEŞLERİMİZE HİZMET ETMEYE GELDİK"

Açılış törenleri ile yeni projeleri milletimizin hizmetine sunuyoruz diyerek konuşmasında devam eden Bakan Kurum, "Salgının zor şatlarına rağmen çalışmalarımıza devam ettik. On binlerce kardeşimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Milyarlarca lira yatırımı hayata geçirdik Dünyanın dört bir yanında da önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Yeni projeler ile milletimizin gönlünün kazanmaya çalışıyoruz. 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımız için tüm ekibimizle uyum içinde gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. Bugün de Derinceli kardeşlerimize hizmet etmeye geldik. Derince Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprağa vermeye geldik. Derinceye kıymet katacak Millet Bahçesinin şimdiden Derince'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ'DE 2 BUÇUK MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ

Mecliste kurulan Çevre Ajansı için milletvekillerine teşekkür eden Bakan Kurum, "Yeni yeşil alanlarımızın alanlarını arttırıyor 2023'ün Türkiye'sini yeşil alanlarla örüyoruz. 81 ilimizde 81 milyon metre kare millet bahçesi çalışmalarına devam ediyoruz. 42 tane millet bahçemizi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk diğer bahçeleri de 2023 yılına kadar tamamlayıp yavrularımıza armağan edeceğiz. Kocaeli'de 9 tane millet bahçesi yapıyoruz. Bunların büyüklüğü toplam 2 buçuk milyon metrekare olacak. İnşallah 2023 yılına kadar milletimize kazandıracağız. Millet Bahçemizde işçi kardeşlerimiz dinlenirken, çocuklarımız oyunlar oynayacak diğer yandan da gençlerimiz sporlarını yapıp kitaplarını okuyabilecek. En güzel anlarımızın anıları bu millet bahçesinde olacak. Bugün insanların, kuşların faydalanacağı fidanlarımızı toprak ile buluşturuyoruz. Millet bahçesini 2023 Eylül ayına kadar tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız. Gebze'deki Millet Bahçemizin ihalesini inşallah ocak ayında gerçekleştireceğiz" dedi.

"BİN 300 KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Projelerin Millet Bahçesi ile sona ermediğini ifade eden Bakan Kurum, " Her yerde kentsel dönüşüm diyoruz Bu kapsamda Kocaeli'de 9 alanda projelerimiz sürdürüyoruz. Derinceli kardeşlerimize bir müjde daha vermek istiyorum. 500 bin metrekare büyüklüğündeki Derince- Körfez Kentsel Dönüşüm alanında bin 300 konutun inşasına başlıyoruz. Bu konutlarımız Körfez ilçesinde, Derince İlçesine, Barbaros Mahallesinde, Kabakoz Mahallesinde ve Derince Deniz Mahallesindeki riskli binaların dönüşümü için kullanılacak rezerv konutlar olacak. İnşallah büyük dönüşümün adımlarını Gebze'den ve Derince'den atıyor olacağız. 2021 yılının ilk yarısında temellerini atacağımız projeler hem Derince'mize hem de Körfezimize hizmet edecektir" şeklinde konuştu.