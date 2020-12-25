Balıkçı teknesi battı: 3 kişi son anda kurtarıldı

Antalya'da alabora olan balıkçı teknesi battı. Teknedeki 3 kişi diğer balıkçılar tarafından son anda kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ve Deniz Polsi'ni alarma geçiren olay, sabah saatlerinde Aksu İlçesi Aksu Çayı ile denizin buluştuğu noktada meydana geldi. İçinde üç kişinin bulunduğu balıkçı teknesi Kundu bölgesinde denizde açıkta su almaya başlayınca içindekiler tekne ile kıyıya doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak tekne kıyıya 300 metre kala suya gömülmeye devam etti.

DİĞER BAKICILAR TURTARDI

Olayı gören ve kıyıda balık tutan Tarık Öz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve diğer balıkçılara bildirdi. Bölgede bulunan bir bot ve tekne olay yerine yardıma giderek suda boğulmak üzere olan 3 balıkçıyı kurtararak kıyıya geçti. Sağlık durumlarını iyi olduğu belirtilen balıkçıları sahile bıraktı. 3 kişinin kurtulmasını sağlayan olta balıkçısı Tarık Öz, "Tekne açıkta su almış Son çare kıyıya gelmeye çalıştı. Ancak başaramadı. Son anda fark ettik. Yoksa tekne ile birlikte boğulacaklardı" dedi. Polis olayla ilgili olarak kurtarılan 3 kişiye ulaşmak için çalışma başlattı.