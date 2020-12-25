Balon balığından sonra yeni tehlike... Balıkçıların korkulu rüyası oldular!

TEKNE MOTORUNUN SESİNİ TAKİP EDİYOR



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yunusların çok zeki olduğunu söyledi. Yunusun memeli bir tür olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Yunuslar trol teknelerini takip eder. Balıkçı ağdan balığı almaya başladığında her zaman tekne motorunun sesini takip eder. Herkes kısmetine düşeni alıyor. Ağdaki balığı aldığında ağı da yırtıyor. Zaman zaman ağ giderlerinin, avlanan balığın üzerinde olduğunu görüyoruz" dedi. Yunusların avlanmasının yasak olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, yapabilecek çok bir şey olmadığını sözlerine ekledi.