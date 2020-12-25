Bingöllü işveren, çalışanlarının işsiz kalmaması için vardiya sistemine geçti

Bingöl'de aynı zamanda Makine Mühendisi ve müzisyen olan İsmail Karaaslan, işlettiği et lokantasında pandemi kısıtlamaları nedeniyle müşteri alınmadığını, gel – al ve paket servis sistemi ile iş hayatına devam ediyor. Karaaslan, işletmesindeki iş düşüşü nedeniyle çalıştırdığı 10 elemanın işsiz kalmamaları amacıyla elemanlarını vardiyalı sistemle çalıştırmak zorunda kaldığını belirterek, "bu süreçte işletmemizde sadece gel – al ve paket servisi olarak hizmet vermeye başladık. Dış serviste çıkardığımız ürünlerin sayısı arttı ancak müşteri ağırlayamadığımız için ekonomik katkısı bayağı düşmüş durumda. Kendi çapımızda önlem almak amaçlı işlerimiz düşmesine rağmen hiçbir elemanımızı işten çıkarmadık. Bu süreçte ben bile evimi geçindirmekte zorlanırken asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan elemanlarımın durumu daha da zordur. İşten çıkmaları vicdanen beni huzursuz ederdi. Vardiya sistemiyle evlerine bir parça da olsa ekmek götürmelerine vesile olmak bizi bu işe daha da bağlı kıldı. Elemanlarımızdan evli olanlar, bekâr olanlar ve öğrenci olanlar var. 2 grup halinde birer gün arayla yaklaşık 10 elemanımızı çalıştırmaya devam ediyoruz" dedi.

"ESNAFLARA ÖRNEK OLSUN İSTİYORUZ"

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle müşteri alamayan lokantaların düşen iş yükü ile beraber, çalışanlarının işsiz kalmaması amacıyla vardiyalı sistem ile iş hayatına devam ettiğini belirten Karaaslan, "bazen mecbur kalıp bu süreçte mekânlarını kapatmak zorunda kalan, elemanlarını işten çıkarmak zorunda kalan esnaflarımız var. Onlara da bir örnek olsun istiyoruz. Normal zamanda elemanlarıyla iyi paralar kazanan esnaflarımız, zor zamanlarda da elemanlarla beraber, ne kazanırlarsa bölüşerek paylaşmalarını arzu ediyoruz. İşletmemizde yaptığımız sistemin de esnaflarımıza örnek olmasını istiyoruz. Bu süreçte başka projeler de yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde bütün esnaflarımız ile beraber işyerlerimizin olduğu muhiti temizleme kararı aldık. Hafta sonu yasağında, insanların sokaklarda olmadığı zamanlarda çevremizi temiz tutmak ve farkındalık oluşturmak için temizlik çalışması yapacağız. Bir paketten ne çıkar demeyin, birçok insan bu sektörden evine ekmek götürüyor. İstediğiniz bir paket servisi, çok şeyler kazandırabilir. Gücümüz yettiği kadar vatandaşların esnafa, esnafın bu süreçte vatandaşa yardımcı olması gerekiyor. Umarım halkımız bu süreçte gerekli duyarlılığı gösterir" diye konuştu. Yaklaşık 35 yıl lokanta sektöründe ustalık yapan 55 yaşındaki Turhan Aslandağ da, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden buraya çalışmaya geldim. Bu süreç bizi çok etkiledi. Yurtiçi ve yurtdışında, Kuzey Irak'ta, Suudi Arabistan'da da işletmelerde ustalık yaptım. Patronumuz bu süreçte bizi işten çıkarmadı. Bütün esnaflar birbirine destek olup elemanlarını işten çıkarmasalar daha iyi olur" şeklinde konuştu. İşletme şefi Osman Kaya ise, "Patronumuz iyi niyetinden, esnaflara örnek bir davranış olsun diye bütün çalışanları vardiya sistemi ile işsiz kalmalarını önledi. Her arkadaşımız haftada en az 2-3 gün burada çalışarak bu süreçte evlerine ekmek götürebiliyor" dedi.