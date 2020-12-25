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Bir profesör ve iki doktor koronaya yenildi

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Bir profesör ve iki doktor koronaya yenildi
NECMETTIN Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Memik (63) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir dönem Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dekanlık görevinde de bulunan Memik, yoğun bakımda süren tedavinde kurtarılamadı. Konya'da Hasanköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olan Ayhan Dağlı (50) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayata veda etti.
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Bir profesör ve iki doktor koronaya yenildi
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