Bitkisel ürünlerde talep patlaması yaşanıyor

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığına karşı önlem almak ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşlar bitkisel ve doğal ürünler satan aktarlara koşuyor.

Koronavirüsün bitkisel ürünlere olan ilgiyi arttırdığını belirten Aktar Fatih Uçarer; "Dedemizden bize kalan bu mesleği uzun yıllardır yapmaktayız. Eskiden kış mevsiminin gelmesiyle nezle, grip ve üst solunum yolu hastalıklarına yakalanan veya yakalanmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlarımız aktarlardan doğal bitkisel ürünlere ilgi göstermekteydi. Ancak bu yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bitkisel ürünlere talep patlama noktasına geldi. Vatandaşlarımızın ilgisinden oldukça memnunuz." dedi

"BİTKİSEL ÜRÜNLER VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR"

Bitkisel ürünlerin vücut direncini artırdığına dikkat çeken Aktar Uçarer; "Öncelikle vücudun kendi direncinin desteklenmesi amacıyla dengeli beslenmenin yanı sıra doğal şekilde elde edilen bitki çaylarını kullanmak etkili olmaktadır. Soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı Ihlamur, Adaçayı, Papatya, karanfil, zencefil, tarçın, zerdeçal, keçiboynuzu gibi şifalı bitkilerin yanı sıra yöremiz has dut pekmezi ve üzüm pekmezini öneriyoruz. Bunların yanı sıra bağışıklık sistemine güçlenmesine büyük katsı sunan propolis, arısütü, keçiboynuzu gibi ürünleri tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın isteği üzerine uzun yılların vermiş olduğumuz tecrübelerimiz doğrultusunda bitkisel ürünlerden hazırladığımız karışımları da müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca vücut direncine çok iyi gelen ilimizin yöresel ürünlerinden olan pestil, cevizli sucuk, dut pekmezi, üzüm pekmezi, kesme, kuru üzüm, menengiç kahvesi gibi ürünlerimizde yine yoğun talep görmekte. Vatandaşların şifalı bitkileri tercih etmelerinin en büyük sebebi hem hastalıklara yakalanmamak, hem de dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vücudunun direncini artırmaktır." şeklinde konuştu.

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANMALI"

Önemli kronik bir hastalığı olan kişilerin doktor tavsiyesi doğrultusunda bitkisel ürünleri kullanması gerektiğine ifade eden Uçarer; "Bitkisel ürünleri herkes rahatlıkla alıp kullanabilir. Ancak kronik rahatsızlığı olan kişilerin bu tarz ürünleri doktor kontrolünde yapmaları daha uygun olacaktır. Ayrıca bitkisel ürünleri de yine güvenilir işyerlerinden temin etmeleri çok önemli." dedi.