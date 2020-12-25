Bitlis’te 191 köy yolu ulaşıma açıldı

Yağan kar sonrası buzlanmaların oluştuğu Bitlis'te gece hava sıcaklığının eksi 19 dereceye kadar düştüğü görüldü. Meteoroloji yetkilileri aralık ayı sonuna kadar yağışın olmayacağını tahmin ettiklerini, ancak hava sıcaklıklarının önemli derecede düşeceğini belirtti. Öte yandan kar yağışı sonrasında kent merkezinde ve mahalle aralarında belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan ara sokaklar belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle açılıyor.

2 bin 341 kilometrelik yol ağları bulunduğu Bitlis'te karla mücadele çalışmaları 9 ayrı şantiyede 52 araç ve iş makinesi, 75 personelle yürütülüyor.