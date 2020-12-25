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Boşanma davasına böyle geldi

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Boşanma davasına böyle geldi
Zonguldak'ta 37 yaşındaki maden işçisi Serkan Tepebaşı, boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine, "Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum" diye yazdığı otomobiliyle geldi. Tek celsede anlaşmalı boşanan iki çocuk babası Tepebaşı, "Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var" dedi. Çocuklarının velayetini de alan baba Tepebaşı, duruşma sonrası aracıyla tek başına gezdi, müzik eşliğinde oynadı.

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Boşanma davasına böyle geldi
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