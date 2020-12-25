Bugün bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte 26 Aralık hafta sonu market çalışma saatleri!

Cumartesi Pazar günü uygulanan toplamda 56 saatlik sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri de sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek üzere ev adreslerine en yakın işletmelerde Bakanlık tarafından belirlenen saat aralıklarında alışverişini gerçekleştirebiliyor. Peki, 26 Aralık 2020 Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Marketler saat kaça kadar açık? İşte sokağa çıkma yasağında market ve bakkal çalışma saatleri…

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bir süredir uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağı sürecinde her Cumartesi ve Pazar günü merak edilen bir konu da hafta sonu market çalışma saatleri oluyor. Geçtiğimiz akşam 21.00'da başlayan süreçte 26 ve 27 Aralık tarihlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor