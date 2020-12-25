Bugün bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte 26 Aralık hafta sonu market çalışma saatleri!

Cumartesi Pazar günü uygulanan toplamda 56 saatlik sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri de sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek üzere ev adreslerine en yakın işletmelerde Bakanlık tarafından belirlenen saat aralıklarında alışverişini gerçekleştirebiliyor. Peki, 26 Aralık 2020 Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Marketler saat kaça kadar açık? İşte sokağa çıkma yasağında market ve bakkal çalışma saatleri…
HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Bir süredir uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağı sürecinde her Cumartesi ve Pazar günü merak edilen bir konu da hafta sonu market çalışma saatleri oluyor. Geçtiğimiz akşam 21.00'da başlayan süreçte 26 ve 27 Aralık tarihlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."