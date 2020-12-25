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Büyükşehir kardan kapanan yolları ulaşıma açtı

'ın Kulp ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen , yürüttüğü çalışmayla 5 mahallenin kapanan yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:52 ABONE OL
Büyükşehir kardan kapanan yolları ulaşıma açtı

Kış aylarında 6 bin kilometrelik yol ağında yaşanacak olumsuz durumlara karşı bünyesinde 142 personel ve 49 iş makinesini hazır şekilde bulunduran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçerek kısa sürede kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

110 KM YOLDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi, ilçeye bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Aygün, Saltuk, Koçkar, Kayacık, ve Akçesır, mahallerine ait 110 km'lik yolda kar temizleme çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan kar temizleme çalışmasına personel greyder ağır vasıta araçlarıyla müdahalede bulundu. Kapanan 5 mahallenin ilçe bağlantı yolları kısa sürede tamamlanarak yeniden hizmete açıldı. Kar nedeniyle yolları kapanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, ilçe bağlantı yollarında yürütülen kar temizleme çalışması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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Büyükşehir kardan kapanan yolları ulaşıma açtı
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