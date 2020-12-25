Çaldıran Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Çaldıran Savaşı nedenleri ve sonuçları

Osmanlı ile Safeviler arasında yapılan Çaldıran Savaşı, ismini savaşın gerçekleştiği Çaldıran Ovası'ndan almıştır. Çaldıran Savaşı sonuçları ve nedenleri de, bu savaş hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Çaldıran Savaşı ne zaman yapıldı, önemi nedir ve Çaldıran Savaşı nedenleri ile sonuçları nelerdir? Bu başlık altında, Çaldıran Savaşı hakkında bilgiler yer alıyor.

ÇALDIRAN SAVAŞI HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA YAPILMIŞTIR?

Çaldıran Savaşı Osmanlı'da hangi padişah döneminde yapılmıştır? Çaldıran Savaşı, 23 Ağustos 1514 yılında Birinci Selim zamanında yapılmıştır.

Anadolu ile Azerbaycan arasındaki sınır, Osmanlılar ile Safeviler arasındaki ilk askeri çatışmayı getirdi. Doğuda bir ayaklanma ile karşı karşıya kalan İstanbul'daki Osmanlı Babıali, Sultan II. Bayazid'i oğlu 1. Selim lehine tahttan çekmeye zorladı (1512). Birinci Selim, Safeviler ile bir askeri çatışmanın ertelenemeyeceğini biliyordu. Disiplinli yeniçerilerin başında Azerbaycan'a doğru ilerledi. Şah İsmail ve Sultan Selim, 1514'te Çaldıran Muharebesi'nde karşı karşıya geldi. Osmanlı, top ve silahlarda belirgin bir avantaja sahipti ve savaş, Safeviler için bir felakete dönüştü. Safeviler Savaş alanından o kadar hızlı çekilmek zorunda kaldı ki, geri çekilmek için acele eden Şah İsmail'in en sevdiği karısı savaş alanında geride bırakıldı ve Osmanlı'ya esir düştü.

Çaldıran Savaşı, İslam tarihinde belirleyici bir andı ve Osmanlı ile Safevi İmparatorlukları arasındaki ilişkiler için bir mihenk taşıydı. Safevilerin Osmanlı ordularıyla tek başına savaştığı tek dönemdi ve Doğu Anadolu'nun ve bir süre Azerbaycan'ın bazı kısımlarının İstanbul'dan yönetilmesini sağladı. Tebriz şehri Osmanlı harekatlarına şahit oldu ve Safeviler başkentlerini doğuya, İsfahan'a kaydırmanın akıllıca olacağını düşündüler. Osmanlıların müteakip akınları sırasında, Safeviler geri çekilmeyi seçti ve mesafenin, coğrafyanın ve arazinin engellerinin Osmanlı ilerlemelerini durdurması için planlar yaptı. Çaldıran Savaşı, Şah İsmail'i adeta yıktı. Savaşta yenilmez olduğuna olan inancı geride kaldı. Çatışmayı generallerine devrederek daha fazla askeri çatışmaya katılmadı.

ÇALDIRAN SAVAŞI NEDENLERİ

Osmanlı ile Safeviler arasında yapılan Çaldıran Savaşı'nın nedeni hem doğuda yer alan Mezhep ayrılığı hem de mezhep ayrılığı nedeniyle ortaya çıkan siyasi çatışmalardır. Bilhassa mezhep ayrılığından dolayı doğu bölgelerde güçlenen Safevi Devleti zaman içerisinde Osmanlı için bir tehdit ve tehlike oluşturmaya başlamıştır. Bu tehditleri ortadan kaldırmak isteyen Osmanlı Devleti ise Çaldıran Savaşı'nı başlatmıştır. Çaldıran Savaşı'nın diğer bir önemli nedeni ise tahta gelen Yavuz Sultan Selim'in doğuda bulunan Türkleri tek bir çatı altında toplama arzusudur.

ÇALDIRAN SAVAŞI SONUÇLARI

23 Ağustos 1514 tarihinde Osmanlı ile Safeviler arasında başlayan Çaldıran Savaşı, Osmanlı Devleti'nin kesin galibiyeti ile sonuçlanırken, Safevi Devleti ise büyük bir yenilgiye uğramıştır. Bu savaş sonrasında Osmanlı'yı huzursuz eden Safevi Devleti tehdidi ortadan kaldırılmış ve doğunun güvenliği tesis edilmiştir. Çaldıran Savaşı'nı kazanan Osmanlılar topraklarına Erzincan, Bayburt ve Kemah Kalesi'ni de katmışlardır. Çaldıran Savaşı sonrasında Osmanlı'nın özellikle doğudaki hâkimiyeti mutlak hale gelmiş ve Yavuz Sultan Selim'in hedefi olan doğu bölgesinde Türk-İslam Birliği sağlanmıştır.