Cep telefonu hırsızlığını köpek önledi

Hırsızlığı telefonu yerden aldıktan sonra anladıklarını belirten Erkan Demirkılıç, "İki, üç önce arkadaşlarla burada sohbet ediyorduk. O an aradan bir arkadaş geçiyor; 'telefonu nasıl aldı, nasıl etti, nasıl çekti' hiç farkına varmadık. Koşmaya başladı, koşarken telefonu düşürdü. Biz telefon onunda zannediyorduk. Köpek kovaladı diye düşürdü zannettik. 'Arkadaşım, telefonunu düşürdün, al' diyecektik, bir baktık telefon bizim. Nasıl almış, nasıl götürmüş anlamadık ama 'Cemile' köpeğimiz sayesinde sahip çıktık" dedi.