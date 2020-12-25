Cinayet zanlıları yakalandı! Zanlılara yoğun güvenlik önlemi

Ankara'da aralarında husumet bulunan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın misillemesinde iki grup yine karşı karışa gelmesi sonucu çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Ekiplerin özverili çalışması sonucu olayın 4 zanlı yakalandı. Emniyetteki işleri biten zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Ankara Altındağ Çamlıtepe Caddesi'nde husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L., H.L.,E.Ç ve S.Ç. karşı gruptan "Dalin" lakaplı İsmail Altun silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucunda İsmail Altun ve restoranda çalışan İlhan Tür ağır yaralandı. Zanlılar Ü.L. ile arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakın bir noktasına bırakılan İsmail Altun, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Dalin Lakaplı İsmail Altun'un 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut Danacı'nın öldürüldüğü, olayına karışırken Ahmet Şeyhoğlu ile Abdulkadir Denek'in olay yerinden kaçarken otomobilin takla atması sonucu yaralandığı öğrendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ankara'da ikamette saklandığı bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi. Evde zanlılar yakalanırken olay da kullandıkları silahlarda ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.