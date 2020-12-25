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Çocuklarını dilendiren ailelere "minik" ceza!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak, cadde ve kavşaklarda mendil satan, dilencilik yapan çocuklara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde çocukların ailelerine kabahatler kanununa istinaden 5096 TL para cezası uygulandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 25.12.2020 22:05 ABONE OL
Çocuklarını dilendiren ailelere minik ceza!

Çocukların bu tarz işlerde kullanılmaması için kararlıkla çalışmaların yürütüleceğini belirten yetkililer; "İlimizde son bir hafta içerisinde kavşaklarda dilenen mendil satan 13 çocuğun ailesine Kabahatler Kanunu'na istinaden her bir aile için 392 lira, toplamda 5096 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca Zey Kavşağında ekiplerimiz tarafından dilenen, dilendirilen çocuklarla ilgili yapılan çalışmalarda alınan; 2008 ve 2010 doğumlu çocukların ailelerine dilencilik suçundan adli işlem yapılmış, çocuklar ailelerinden alınıp Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait yurda yerleştirilmiştir." denildi.

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Çocuklarını dilendiren ailelere "minik" ceza!
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