Çocuklarını dilendiren ailelere "minik" ceza!

Çocukların bu tarz işlerde kullanılmaması için kararlıkla çalışmaların yürütüleceğini belirten yetkililer; "İlimizde son bir hafta içerisinde kavşaklarda dilenen mendil satan 13 çocuğun ailesine Kabahatler Kanunu'na istinaden her bir aile için 392 lira, toplamda 5096 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca Zey Kavşağında ekiplerimiz tarafından dilenen, dilendirilen çocuklarla ilgili yapılan çalışmalarda alınan; 2008 ve 2010 doğumlu çocukların ailelerine dilencilik suçundan adli işlem yapılmış, çocuklar ailelerinden alınıp Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait yurda yerleştirilmiştir." denildi.