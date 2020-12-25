Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler… Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Cuma namazı kılınışı ile kaç rekat olduğu bilgisi, bugün namaz ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarımız tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bu bağlamda Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusuyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler ile ilgili detaylar üzerinde bilgi edinilmek isteniyor.
Bu başlık altında Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusuyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler bilgileri şöyle;
Niyet edilir
Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.
Eller yıkanır
Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.
Ağız yıkanır
Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.
Burun yıkanır
Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.
Yüz yıkanır
İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.
Kollar yıkanır
Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.
Baş mesh edilir
Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.
Kulaklar yıkanır
Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.
Boyun mesh edilir
Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.
Ayaklar yıkanır
En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.
NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.