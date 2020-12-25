Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler… Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Cuma namazı kılınışı ile kaç rekat olduğu bilgisi, bugün namaz ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarımız tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bu bağlamda Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusuyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler ile ilgili detaylar üzerinde bilgi edinilmek isteniyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT? CUMA NAMAZI KILINIŞI, OKUNACAK DUALAR VE SURELER

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