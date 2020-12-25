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Devlet yardımı vurgununa 15 tutuklama

Vatandaşların cep telefonlarına “Pandemide Bin TL Devlet yardımından faydalanmak için linke tıklayın” şekline mesaj atarak cihazlara virüs bulaştıran ve bu sayede insanların banka hesaplarını boşaltan 15 dolandırıcı tutuklandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:38 ABONE OL
Devlet yardımı vurgununa 15 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine harekete geçti. Cep telefonuna gelen bir sms ile "Devletin verdiği Bin TL Pandemi parasından yararlanmak için indir,kur,yükle" şeklinde gelen linke tıklayan yaklaşık 40 mağdurun banka hesapları boşaltıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bursa merkezli başlatılan ve İstanbul, Samsun, Diyarbakır'da yürütülen dolandırıcılık operasyonlarında, 21 kişi gözaltına almıştı.

ARALARINDA 5 KİŞİ BİLİŞİM UZMANI

Gözaltına alınan 21 şüphelinin yapılan sorgulamalarında 5 zanlının bilişim ve bilgisayar konularında ihtisas sahibi olduğu belirlendi. Çok kısa bir sürede yaklaşık 40 kişiden toplam 1 Milyon Liranın üzerinde vurgun yapan dolandırıcılar hakim karşısına çıktı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık ve vurgun suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 21 kişiden 15'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Siber Polisi, daha önce benzer yöntemlerle hesapları boşaltılan mağdur kişilerin kendilerine başvurmasını, mesaj veya mail yoluyla ya da sosyal medyada benzer şekilde paylaşılan tuzak linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini ifade etti.

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Devlet yardımı vurgununa 15 tutuklama
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