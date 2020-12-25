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Devrek’te uyuşturucu hap ele geçirildi

’ın Devrek İlçesinde yapılan yol kontrolünde bir otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişi de uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:16 ABONE OL
Devrek’te uyuşturucu hap ele geçirildi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yapılan yol kontrolünde bir otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişi de uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki kişide uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan yol kontrol noktasında durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan Ö.K, (41) ve T.B (27) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 747 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üzerlerinde uyuşturucu hap bulunan iki şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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Devrek’te uyuşturucu hap ele geçirildi
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