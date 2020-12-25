Drakula böceğinden kurtulmak için bahçeler sökülüyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde 7 mahalledeki yaklaşık 2 bin 400 hektarlık fındık bahçesinde tespit edilen 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin fındık bahçelerine verdiği zarar sonrası fındık ağaçları sökülmeye başlandı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, "Drakula böceğinin fındık bahçelerime verdiği zarardan kurtulmak için çalışmalar başlattık. Çalışmalarımız sonrasında zararı ortadan kaldıracağız" dedi.

İstanbul'dan süs bitkileri içerisinde 2 yıl önce Trabzon'a geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu belirlenen Dracula böceğinin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Bunun üzerine Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

"DEVLETİMİZİN DESTEĞİYLE BÖCEKTEN KURTULUYORUZ"

Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde 5 dönüm fındık bahçesinin Drakula böceğinden zarar gördüğünü ifade eden Hasan Bak (62), "Bu böcek fındık bahçeme büyük zarar verdi ve fındık veririmizi düşürdü. Önceki yıllarda 5 ton fındık yaparken, şimdi ise 2 tona düştü.2 yıldır bu zararlı böcekle mücadele ediyoruz. Bakanlığımızın bize verdiği destekle zarar gören fındık bahçemizi sökmeye başladık. 4 yıl sökülmüş halde durması gerekiyor. Bu zaman içerisinde tarla olarak değerlendirip, daha sonra bakanlığımız tarafından verilecek olan fındık fidanlarını tekrar dikeceğiz. Bizi bu sıkıntıdan kurtaran devletimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

4 dönüm fındık bahçesi olan Nuri Keskin ise, "Bu böcek bizim hayatımız olumsuz yönde etkiledi. Devletimiz bahçemize de sahip çıkarak, zarar gördüğümüz bahçemizi yeniden inşa ediyor. Devletimizden Allah razı olsun." açıklamasında bulundu.

"ZARARLI BÖCEĞİN YAYILMASI ENGELLİYORUZ"

Trabzon Tarım ve Orman il müdürü Cahit Gülbay ise, "İlimize ilk defa 2017 yılında gelen Drakula tabir ettiğimiz Turunçgil uzun antenli teke böceği, Esiroğlu bölgesindeki 7 mahallede yaklaşık 2 bin 400 hektar alanda bu böceğin fındık bahçelerine zarar verdiğini tespit ettik. Sökümünü yaptığımız fındık bahçelerinin parsel bedeli bakanlığımız tarafından ödenecek. Sökümü yapılan parsellerde önce fındık ağaç dalları kesiliyor, daha sonra iş makinesiyle birlikte kökleri çıkartılıp, dallar son işlem olarak yakılıyor. Amacımız, zararlı böceğin bu vadi dışında herhangi bir bölgeye geçmesini önlemek için mücadele veriyoruz. Böceğin zarar verdiği alanların sökümü zorunlu olarak yapacağız.Bu konuda kararlıyız.7 bölgede çalışmaları eş zamanlı başlattık. Sökülen yerlere 4 yıl fındık dikimi yapılmayacak.4 yıl sonra dönüşüm projelerimizle birlikte tekrar sökülen alanlarımıza fındık dikmeyi planlıyoruz." dedi.

"2 AY SONRA BÖCEKTEN KURTULACAĞIZ"

Maçka ziraat odası başkanı Ogün Oğuz ise, yapılan bu çalışmalar sonucunda yüzde 99 bu böcek den kurtulacaklarını belirterek " 2 aylık bir çalışma yapacağız ve bu böceği Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız." ifadelerini kullandı.