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Erzincan’da feci : 2 ölü

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:14 ABONE OL
Erzincan’da feci kaza: 2 ölü

Erzincan'da 24 AAH 871 plakalı otomobil yeni çevre yolu üzerindeki Erzincan Belediyesine ait mezbahane önünde şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Adem Ş. ve Elif K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Ö. ve 21 yaşındaki Elif M. 112 acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Erzincan’da feci kaza: 2 ölü
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