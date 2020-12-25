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’daki soğuk hava nedeniyle buz tuttu

’un Oltu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesinin ardından, ’ün yüzeyi buz tuttu. Bölgeyi gezen bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 18:00 Son Güncelleme: 25.12.2020 18:27 ABONE OL
Erzurum’daki Dipsiz Göl soğuk hava nedeniyle buz tuttu

İlçeye bağlı Güryaprak Mahallesi'nde hava sıcaklığının önemli derecede düşmesinin ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Bölgede yaşayan Bayram Yücel, "Aşırı soğuklardan dolayı gölün yüzeyi tamamen buz tutmuş durumda. Yazın derin olduğu için giremediğimiz gölün üzerinde şu anda çok rahat şekilde geziyoruz." dedi.

Kar yağışıyla kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı ilçede, manzaranın tadını çıkarmak için gezmeye gelen Emrah Ceylan da "Hava soğuk olmasına rağmen, manzara bir o kadar güzel. Doğal güzellikleri yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi gezen bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.

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Erzurum’daki Dipsiz Göl soğuk hava nedeniyle buz tuttu
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