Eşinden 20 gün sonra korona nedeniyle hayatını kaybetti

Körfez İlçesi Hereke Mahallesinde yıllardır esnaflık yapan Köfteci Mehmet Kurhan (56), 25 gün önce eşi Hatice Kurhan (50) ile yaptırdığı Covid -19 testi pozitif çıkınca evde karantina altına alındı.

Evde durumları ağırlaşınca Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kurhan ailesinden Hatice Kurhan, yaklaşık 20 gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden Mehmet Kurhan da tedavi gördüğü hastanede önceki akşam yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası olan Kurhan'ın cenazesi Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.