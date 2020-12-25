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Eşinden 20 gün sonra korona nedeniyle hayatını kaybetti

Körfez İlçesi Yukarı Hereke Mahallesinde oturan ve köfteci Mehmet olarak bilinen ile eşi , yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 20 gün arayla yaşamlarını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:50 ABONE OL
Eşinden 20 gün sonra korona nedeniyle hayatını kaybetti

Körfez İlçesi Hereke Mahallesinde yıllardır esnaflık yapan Köfteci Mehmet Kurhan (56), 25 gün önce eşi Hatice Kurhan (50) ile yaptırdığı Covid -19 testi pozitif çıkınca evde karantina altına alındı.

Evde durumları ağırlaşınca Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kurhan ailesinden Hatice Kurhan, yaklaşık 20 gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden Mehmet Kurhan da tedavi gördüğü hastanede önceki akşam yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası olan Kurhan'ın cenazesi Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.

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Eşinden 20 gün sonra korona nedeniyle hayatını kaybetti
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