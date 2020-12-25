Eski eşini feci şekilde darp etmişti! Sanık koca tahliye oldu, kadın isyan etti

Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya. SEGBİS'le tutuklu sanık Tarık Keskin ve mağdur kadın Rüya K. katıldı. Sanığın avukatı, 6 aydır cezaevinde olan müvekkilinin koronavirüsten iki kez karantinaya alındığını belirterek tahliye talep etti. Sanık Tarık Keskin ise, "Ben bacağına bıçak değdirmedim, tehdit edici şekilde mail göndermedim. Her şeyi kendisi kurdu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Evine gidip onu darp ettiğim de tamamen iftira. Olay tarihinde ben Ankara'da düğündeydim. Müştekinin evine zorla girip yumruk attığım doğru değildir. Benim bir silahım bile yok." şeklinde savunma yaparak tahliyesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, savunmasının alınması, tutuklu kaldığı süre, sabit ikamet sahibi olması, delillerin toplanmış olması karartılma tehlikesinin bulunmaması ve tutuklamanın tedbir niteliği dikkate alınarak sanığın tahliyesi ile başka bir suçtan tutuklu değil ise derhal serbest bırakılmasına ve adli kontrol şartına karar verdi. Sanığın, e-mail adreslerinden ve müştekinin e- mail adreslerine attığı belirtilen mesajlar ile ilgili bilgilerin tespiti için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tarık Keskin hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Hakaret", "Zincirleme şekilde Tehdit", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından Keskin'in 5 yıl 10 aydan 26 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Duruşma sonrasında konuşan Rüya K., "Bir sonraki haberiniz ölüm haberim olacak. Bundan sonra öldüğümü yazarsınız. Hangi adalete güvenmeliyim? Adam daha ne yapmalı, mali müşavir diyor ne mali müşaviri. 5 senedir çalışmayan bir adam. Muhabese mezunu sadece bir sene çalıştı. Polis kimliği giyip rozet takıp insanları dolandırarak iş yapan bir adam. Mahkeme konuşmamıza izin bile vermedi. Konuşmadım. Bir çocuğu var diye tahliye istiyor avukatı, çocuğunu hayatında kaç defa görmüş. Bu adam zaten denetimli serbestliği varken benim evimi bastı, beni dövdü bana şiddet uyguladı. Can çekişerek mi yoksa kurşunla mı öldürüeceğim onu düşünüyorum. Nasıl öldürüleceğimi düşünüyorum şu anda. Evimin önünde bir sürü kurşun sıktı, iyi değilim ve iyi olamıyorum. Adli kontrol verilmesi onu yıldırmayacak. Tahliye nedeninde sabit ikametgah sahibi olması diyor. Yakalama çıksa bir daha bulunamaz ki bu adam. Hep yer değiştiriyor. İllegal işler yaparak geçiniyor. Bir sürü dosyası var. Sahte para, uyuşturucu, silah, insanları polis kimliğiyle tutup evlerini yağmalama, polis kimliğiyle işlem yapma.