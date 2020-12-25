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Eski kayınvalide ile geline birbirlerine ettikleri hakaretten 1100'er TL para cezası

'de cep telefonundan gönderdikleri mesajlarda birbirlerine hakaret ettikleri iddiasıyla karşılıklı şikayetçi olan N.A. ile eski gelini A.G., 1100'er TL para cezasına çarptırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:37 Son Güncelleme: 25.12.2020 15:37 ABONE OL
Eski kayınvalide ile geline birbirlerine ettikleri hakaretten 1100'er TL para cezası

Kayseri'de yaşayan A.G. adlı kadın, iddiaya göre 4 Nisan 2018 günü, boşandığı M.A.'ya "Beyinsiz, hasta ruhlu annene söyle" yazan mesaj gönderdi. Anne N.A. da eski gelinine, fotoğrafının üzerine boynuz figürü ekleyerek oluşturduğu görüntüyü yolladı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

1100'ER TL ADLİ PARA CEZASI

'Hakaret' suçundan Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına ikili katılmadı. Mahkeme hakimi, N.A. ile A.G.'ye, 'hakaret' suçundan 1100'er TL adli para cezası verdi. Cezalar, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması çerçevesinde ertelendi.

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Eski kayınvalide ile geline birbirlerine ettikleri hakaretten 1100'er TL para cezası
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