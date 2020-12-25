Evlenme Beyannamesi (Evlenme İzin Belgesi) Nedir? Evlenme Beyannamesi Nasıl Alınır?

Evlenmek için belediyelere başvurulan çiftlerden öncelikle bazı evraklar istenir. Bu evrakların toplanmasının ardından ise resmi olarak nikâh tarihi alınır. Bir ömür boyunca birlikte yaşamaya 'evet' diyecek olan çiftler nikâh günü almak için evlenme beyannamesi nedir sorusuna da cevap aramaktadır. Toplanacak evraklar arasında en çok dikkat çeken evlenme beyannamesine evlenme izin belgesi adı da verilir. Evlenme beyannamesi nedir? Evlenme izin belgesi nasıl alınır sorularının yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

NİKÂH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı

Aile Hekiminden Onaylı Evlenme İşlemleri İçin Sağlık Raporu. (ASM Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlükleri.) alınabilir.

5'er adet ön cepheden çekilmiş VESİKALIK fotoğraf. (Biyometrik fotoğraf geçerli değildir.)

Nüfus kayıt örneği

İkametgâh belgesi

Evlenme beyannamesi (Başvuru sırasında doldurmanız için verilen belge)

Evlenme ehliyet belgesi (Bu belgeyi nüfus müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.)

EVLENME BEYANNAMESİ NEDİR?

Nikâh tarihi almak için bazı durumlarda istenen belgelerden birisidir. İkametgâh adresi dışında farklı bir yerde nikâhlanmak isteyen çiftlerin evlenme beyannamesi doldurması zorunludur. Örneğin; evlenmek için belediyeye başvuran çiftlerden birisi Bakırköy, diğeri ise Beşiktaş'ta oturuyor ise ve nikâh Bakırköy'de ya da Beşiktaş'ta kıyılacaksa bu belge zorunlu değildir. Ancak bu iki ilçenin dışında farklı bir yerde nikâh kıyılacaksa evlilik izin belgesi doldurulması zorunludur.

EVLİLİK İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Evlenmek için başvuruda bulunan çiftlere bu esnada doldurtulan belgelerden bir tanesidir. Evlilik izin belgesi alarak oturduğunuz ilçenin dışında farklı bir yerde nikâh kıydırabilirsiniz.

EVLENME BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ