Fatih’teki yangında can pazarı

Fatih Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Ali Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında yaşayan çocukların, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasını devirmesi sonucu yangın çıktı. Oluşan duman kısa sürede 4 katlı binadaki tüm dairelere doldu. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada bulunanları dışarıya çıkardı. Sağlık ekipleri ise itfaiye ekiplerinin dumandan çıkardığı 8'i çocuk toplamda 22 kişiye ambulansta müdahale etti. Can kabının olmadığı yangında daire kullanılmaz hale geldi.