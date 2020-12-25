Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fatih’teki yangında can pazarı

Fatih’teki yangında can pazarı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Fatih’teki yangında can pazarı
Fatih Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Ali Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında yaşayan çocukların, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasını devirmesi sonucu yangın çıktı. Oluşan duman kısa sürede 4 katlı binadaki tüm dairelere doldu. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada bulunanları dışarıya çıkardı. Sağlık ekipleri ise itfaiye ekiplerinin dumandan çıkardığı 8'i çocuk toplamda 22 kişiye ambulansta müdahale etti. Can kabının olmadığı yangında daire kullanılmaz hale geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih’teki yangında can pazarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA