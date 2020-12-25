Gaziantep kurtuluşunu kutladı

Sergilediği destansı mücadeleyle işgalci Fransız kuvvetlerini yenilgiyle uğratan Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan törene, korona virüs ile mücadele önlemleri nedeniyle Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgenaral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe kaymakamları, belediye başkanı ve protokol görevlileri ile sınırlı sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Gül ve protokol mensupları gazilik madalyasını Türk Bayrağı'na toka etti. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından şehitlik ziyareti yapıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duanın ardından saygı atışı yapılarak tören sona erdi.