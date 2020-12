Gençlerden Gönüllüler Timi! İyilik için pedala basıyorlar

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla her yerde olduğu gibi ülkemizde de bir dizi tedbir uygulamaya konuldu. Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik alınan bu tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Sultanbeyli Belediyesi sokağa çıkamayan tek başına yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlar için gönüllülerin de talepleri üzerine ilçede bir çalışma başlattı. "Gönüllüler Timi" adıyla oluşan ekip, ilçede ikamet eden tüm yaşlı ve engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderecek.



"Hafta sonu her yer bisiklet yolu!" sloganıyla bir araya gelen 20 kişilik ekipte Sultanbeyli'nin her mahallesinden gençler yer alıyor. İlçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini, maske ve dezenfektan ürünlerini ulaştırmak için bisikletleriyle iş başına geçen "Gönüllüler Timi" görevine başladı. Evlerine malzeme ulaştırılan vatandaşlar, yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yapılan bu uygulama, kısıtlamalar boyunca hafta sonları devam edecek.

İYİLİĞE GİDEN YOLDA GÖNÜLLÜLER TİMİ HAZIR



Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ilçede dayanışma ve kardeşlik duygularını perçinleyen çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiriyoruz. Salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği bu günlerde vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Pandemi dönemi başladığı günden itibaren ihtiyaç sahiplerine 20 bine yakın gıda kolisi ulaştırdık. Şimdi de gençlerden oluşan 'Gönüllüler Timi' ile ilçemiz genelinde kurumlarca tespit edilen, evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza temel gıda malzemeleri, maske ve dezenfektan ulaştırıyoruz. Gönüllüler Timi'miz inşallah kısıtlamaların devam ettiği hafta sonları mahallerinde bisikletleriyle vatandaşlarımıza hızır olmak için görev başında olacak" dedi.