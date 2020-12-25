Gönüllülerden yürekleri ısıtan yardım

Her kesim vatandaşların bir araya gelerek oluşturduğu Kalplerle Dokunan Gönüllüler ve Bir Kalp Bin Umut Platformu çatısı altında gösterdikleri örnek çalışmalarla gönüllerde iz bırakmaya devam ediyor. Gönüllülük esasına dayalı faaliyet yürüten her iki oluşum ortak çalışmalarla birçok konuda farkındalık yaratarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. İhtiyaç sahibi çocuklar için harekete gecen ev kadınları, kendi elleriyle ördükleri atkı, bere ve eldivenleri Kalplerle Dokunan Gönüllüler ve Bir Kalp Bin Umut Platformu üyelerine teslim etti. Platform üyeleri, Batman'ın Kozluk ilçesinde ve köylerde yaşayan 300 yetim çocuğa ev kadınlarının ördükleri el eğemi göz nuru atkı, bere ve eldivenleri ulaştırdı.

"BU KIŞ KALPLERİ ISINACAK"

Projenin Koordinatörlüğünü yürüten Bir Kalp Bin Umut platformu Medya Tanıtım Başkanı Ceylan Günaydın, "Amacımız masum çocukların kalplerine dokunmak, gözlerindeki mutluluk, yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olmak ve onlara umut olmaktır. Bu kış kalpleri ısınacak. Kozluk/Merkez ve köylerde olan toplam 300 çocuğumuzun Atkı-Bere-Eldiven takımlarını ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımların arasında gönüllü olarak annelerin, ev hanımlarının el emeği ile örülen her ilmeğinde sevgi, emek, sevap ve mutlulukla örülen takımlar vardı. Etkinliğimize Kozluk Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak ve platform üyelerimizin yanı sıra öğrencilerinde katılım sağladığı bu anlamlı günde bizlere eşlik eden ve destek sağlayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.