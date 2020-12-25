Gülbeyaz nineden cami inşaatına 500 bin lira bağış

Sivas Mevlana Mahallesi Rüya Sokakta oturan Gülbeyaz Topgül, Kent Meydanı'nda yapımına başlanan Merkez Camii ve Külliyesine yardımda bulunmak için Sivas Belediyesi'ni aradı. Ancak yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedaviye başlayan ve geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Topgül, bağışını teslim edemedi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Gülbeyaz Topgül'ü evinde ziyaret etti. Topgül biriktirdiği para ile emekli maaşı ve dükkân kiralarını da birleştirerek 500 bin lirayı Başkan Bilgin'e teslim etti.

"ÇORBADA BENİMDE TUZUM OLSUN"

Caminin inşaatına daha önce yardım yapmak istediğini ancak hastalığının buna engel olduğunu belirten Hayırsever Gülbeyaz Topgül, "Allah hepinizden razı olsun. Yaklaşık bir yıl önce Sivas'ımızın merkezine bir cami yapılacağını duydum. Çorba da benimde tuzum olsun istedim, yardım yapabilmek için niyet ettim. Daha önce teslim edecektim ama araya rahatsızlığım girdi. Caminin de temelinin atılmasını bekledik. Çok şükür rabbim ömür verdikçe yardım da bulunmaya da devam etmek istiyorum. Rabbim hayrımızı kabul eylesin inşallah, bana dua edin" dedi.

PARAYI BAŞKANA TESLİM ETTİ

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bigin ise hayrı için Gülbeyaz Topgül'e teşekkür ederek "Hadisi şerifte de buyrulduğu üzere 'İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.' Rabbim sadaka-i cariyenizi kabul eylesin." dedi. Nakdi yardımı alan Başkan Bilgin, "Yardımına biz şahit olduk, rabbimde kabul eylesin." diyerek; parayı Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneği Muhasibi Ali Kılıç'a makbuz karşılığında teslim etti.