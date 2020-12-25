Halk Eğitim Merkezi, öğrenciler için 400 bin maske dikti

Zonguldak Fatih Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, pandemi sürecinin başlamasından bugüne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara verilmek üzere 400 bini aşkın maske dikti.

Milli Eğitim Müdürlüğümüze gönüllü maske dikimine devam ettiklerini belirten Zonguldak Fatih Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Türkan Tuygar, "Aralık ayı sonunda teslim etmemiz gereken 150 bin maskemizi de teslim etmiş olacağız. Şuana kadar Milli Eğitim Müdürlüğümüze okullarımıza verilmek üzere 400 bini aşkın maske diktik. Dileğimiz 2021 yılı tatil döneminin sonrasında her şey yoluna girer, bizlerde kurslarımızı açıp sergilerimizle bunları taçlandırırız" dedi.

Kurslar hakkında da bilgi veren Tuygar; "Halk Eğitim Merkezi olarak kurslarımızı Eylül ayı itibariyle alan çalışmalarımızdan sonra açmaya başlamıştık. Kadrolu öğretmenlerimiz ve bazı usta öğreticilerimizin kurslarını planlayarak açtık. Ancak 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle kurslarımıza ara vermiş olduk. Bu süreçte genel müdürlüğümüzün meslek edindirme kurslarından 3 tane kursumuza valilik oluruyla karar verilip devam edilmesine karar verildi. Bu kurslar; doğalgaz ve katı yakıt kursları, TTK ve diğer müracaat edenlerle açtığımız tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki kazı tahkimat kursları ve hijyen kursları. Bu süreçte planlamalarımızı yaptık ve kurslarımız devam ediyor. Kadrolu öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz kursiyerlerimizin pandemi sürecinde evde sıkılmamaları ve ellerinde yarım kalan işleri devam etmeleri açısından gönüllü olarak kursiyerlerimize online olarak eğitim vermeye devam ediyor" dedi.