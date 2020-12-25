Hamile eşini darbeden koca tutuklandı

Olay dün saat 21.00 sıralarında, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi, 112'nci sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Mesut Ö., henüz bilinmeyen nedenle 4 aylık hamile eşi Melike Ö. ile tartışmaya başladı. Melike Ö.'yü yere yatırıp boğazına bıçak dayadığı ve ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Tartışmayı duyan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, öfkeli Mesut Ö.'yü gözaltına alırken Melike Ö.'nün de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Ö., çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.