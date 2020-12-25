İnşaat Mühendisi çukura düştü

Kocaeli Derince İlçesi Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak üzerinde yapımı devam eden bir bina inşaatına kontrole giden inşat mühendisi C.D (27) bir anlık dalgınlık sonucu inşaatta kazılmakta olan rögar çukuruna düştü.

Çevredekiler kendi imkânları ile çukura düşen kadını kurtaramayınca olay itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukurda bulunan kadını kurtararak olay yerine çağırılan Ambulans ekiplerine teslim edildi. C.D isimli inşaat mühendisi ambulansta yapılan ilk müdahalesi sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç mühendisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.