İzmir polisi uyuşturucu raporunu sosyal medyadan paylaştı

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın göreve geldikten sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı savaş stratejisiyle çalışmaya devam ediyor.

Narkotik polisleri sokaklarda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik arka arkaya operasyonlar yapıldı.

6 GÜNLÜK RAPOR INSTAGRAMDAN PAYLAŞILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi instagram sayfasından 14 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 19 operasyonun detayları rapor halinde paylaşıldı. Uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik günde 6 gerçekleştirilen 19 operasyonda 450 gram esrar, 386 gram metamfetamin, 116 gram eroin, 7 bin 915 adet uyuşturucu hap ile 6 gram bonzai. 2 adet hassas terazi, 6 bin 700 liralık uyuşturucu geliri, 1 adet Av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 78 adet fişek ele geçirildi.

19 operasyonda toplam 31 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, son zehir taciri yok olana kadar uyuşturucu ile mücadelenin süreceğinin belirterek, "Nasıl ki dağdaki son terörist ölene kadar terörle mücadele devam edecekse, gençlerimizi zehirleyen son zehir taciri yok olana kadar uyuşturucuyla mücadelemiz sürecek. Vatandaş polis işbirliği ile bu illetin kökünü kurutacağız" diye konuştu.