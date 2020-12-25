Jandarma EBA'dan Öğrencilere trafik dersi verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma trafik timince öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verildi. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından verilen trafik eğitimi, koronavirüs nedeniyle uzaktan verilmeye başlandı.

EBA Destek Noktasında düzenlenen eğitime katılan öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Pandemi süreci nedeniyle uzaktan verilmeye başlandığını belirten Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Serra İpek Küçükavşar, "Jandarma Genel Komutanlığına tevdi edilen trafik görevlerinin bir parçası olarak trafik dedektifleri gibi paydaş olunan projeler dahilinde trafik timleri olarak çocuklara trafik güvenliği eğitimleri vermekteyiz. Okullarda pandemi koşulları nedeniyle hayata geçirilmiş uygulamaya milli eğitim müdürlüğü ile koordine kurularak ilköğretim okulu öğrencilerine çeşitli uygulamalar üzerinden eğitim vermekteyiz. Projeyle 3-17 yaş grubunda yer alan çocukların bizler tarafından verilen eğitimler sonrasında her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere alt yapı oluşturulması trafik kurallarının herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Eğitimde trafikte dikkat edilmesi gereken konuları anlattığını dile getiren Küçükavşar, "Ülkemizde meydana gelen kazaları sıraladığımızda hız limitlerine uymamak kazaların başlıca nedeni olarak öne çıkmaktadır. Sürücülerin bu konuda daha duyarlı olmaları ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymaları halinde kazalar büyük oranda azalacaktır." diye konuştu.