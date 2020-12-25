Jandarma'dan öğrencilere trafik eğitimi

Ülkemizde etkisini sürdüren pandemi nedeniyle Adıyaman il jandarma trafik ekipleri tarafından Eba ve zoom uygulamaları üzerinden 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisine Trafik Güvenliğini Eğitimi verildi.

Konuyla ilgili Adıyaman valiliğinden yapılan açıklamada;

"Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verilmesi planlanmıştır. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile gerekli koordine sağlanarak 24 Aralık 2020 günü Eba ve zoom uygulamaları üzerinden 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisine Trafik Güvenliğini Eğitimi verilmiş, eğitimlere Pazartesi ve Perşembe günleri verilmeye devam edilecektir" denildi.