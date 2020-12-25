Kaçak göçmenler rota değiştirdi

Mersin'in Bozyazı ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi

Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-309 Bot Komutanlığı tarafından teslim alınan 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı Bozyazı ilçesine getirildi.

15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı haklarında yasal işlemlerin yapılması için Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından 15 düzensiz göçmen Mersin İl Göç İdaresine teslim edilirken, R.Y. ve E.K. adlı iki göçmen kaçakçısı ise Anamur Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 göçmen kaçakçısından E.K. mahkemece tutuklandı.

Ege Denizinden Yunanistan adalarına kaçak olarak gitmeyi sürdüren göçmenler bu bölgelerde sıkı denetimlerinin ardından rota değiştirerek Anamur ve Bozyazı ilçelerinden Güney Kıbrıs'a yönlendirildiklerini belirtiliyor.