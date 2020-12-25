Karantinada olması gerekirken uygulamaya takıldı

Vatandaşı huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerden biri olan 'Narkotik alan denetimi' uygulaması İzmit ilçesinde gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği uygulamalarda şüpheli görülen 69 kişi sorgulandı. Ayrıca 20 araç durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 araca çeşitli eksikliklerden cezai işlem uygulandı. Öte yandan karantinada olması gerekirken, sokaklarda gezdiği tespit edilen bir vatandaşa adli ve idari ceza uygulandıktan sonra, zorunlu karantina uygulaması için hazırlanan yurda gönderildi.